Оливейра: вообще не понял, из-за чего началась потасовка в конце матча с ЦСКА

Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра высказался о потасовке между игроками в матче с ЦСКА (1:1) в 7-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Вообще не понял, из-за чего началась потасовка в конце матча с ЦСКА, потому что Эракович чисто сыграл в мяч, а до этого мы забили чистый гол. Не знаю, почему у ЦСКА были претензии. Вообще, должно было быть наоборот — на Круговом не поставили чистый пенальти в пользу «Зенита». Почему в матчах «Зенита» происходят потасовки? Это игровые моменты, все хотят победить. Мы играли в Москве против ЦСКА, у которого хороший состав. Такое бывает в каждой игре, ничего страшного», — приводит слова Оливейры Sport24.
Напомним, в концовке матча ЦСКА — «Зенит» после падения защитника армейцев Милана Гаича в штрафной гостей на поле возникла массовая потасовка. Главный арбитр встречи Павел Кукуян не стал наказывать зачинщиков драки красными карточками.
- 4 сентября 2023
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