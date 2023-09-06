Гризманн объяснил, почему решил остаться в «Атлетико», отклонив несколько предложений

Французский полузащитник мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, выступая на пресс-конференции за день до матча сборной Франции с командой Ирландии, рассказал, что побудило его остаться в Мадриде. По словам Гризманна, в его контракте прописан пункт, позволяющий игроку покинуть «Атлетико» за небольшую сумму, и некоторые клубы связались с ним прошлым летом, но игрок решил остаться, движимый целью стать лучшим бомбардиром в истории «матрасников».
«Было несколько звонков, поступали конкретные предложения, но я сосредоточился на выступлениях за свой клуб. Мне осталось забить 15 голов, чтобы побить клубный рекорд, и я сказал сестре: «Я никуда не перееду, я останусь здесь и постараюсь побить этот рекорд». Мне потребовалось много времени, чтобы вернуть к себе расположение болельщиков, так что сейчас не время уходить», — приводит слова Гризманна Foot Mercato.
На счету Гризманна 158 голов во всех турнирах за «Атлетико», рекорд удерживает Луис Арагонес, забивший 172 мяча.
- 6 сентября 2023
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