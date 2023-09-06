«Сочи» отпустил Сиссако в бельгийский «Моленбек» по договору аренды

Защитник «Сочи» Мусса Сиссако продолжит карьеру в бельгийском клубе «РВД Моленбек».

«22-летний малийский защитник до конца сезона-2023/2024 будет выступать на правах аренды за клуб из бельгийской Про-лиги. Удачного сезона, Мусса!» – сообщила пресс-служба южан.

Мусса Сиссако перешёл в «Сочи» летом 2022 года из льежского «Стандарда». Малийский футболист является воспитанником академии «ПСЖ», но за первую команду парижан он так и не сыграл, в 2020 году перебравшись в чемпионат Бельгии.

В прошлом сезоне чемпионата России малиец принял участие в 10 матчах, но только дважды выходил в стартовом составе, наиграв в общей сложности всего 363 минуты, но успев забить один гол. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Сиссако ни разу на поле не появился.