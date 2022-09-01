Стала известна зарплата новичка «Сочи» Муссы Сиссако

Французский защитник Мусса Сиссако будет зарабатывать в «Сочи» € 400 тыс. в год. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, ранее стало известно, что Мусса Сиссако стал футболистом российской команды «Сочи». Малийский футболист является воспитанником академии «ПСЖ», за который выступал с 2020 года. Два предыдущих сезона защитник провёл на правах аренды в льежском «Стандарде», за который принял участие в 34 матчах.
На данный момент «Сочи» набрал 13 очков после семи матчей в Российской Премьер-Лиги и занимает пятое место в турнирной таблице. Южане прервали серию из двух матчей без побед, обыграв «Химки» (4:1), для которых это стало третьим поражением подряд. В следующем туре «Сочи» встретится с «Краснодаром», матч состоится 3 сентября, начало – в 18:30 мск.
Премьер-лига несправедливости #16
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