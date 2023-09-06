«Трабзонспор» попытается перехватить Пепе у «Бешикташа»

За ивуарийского вингера Николя Пепе, которого списали со счетов в лондонском «Арсенале», разгорается борьба в Турции. В то время как с игроком почти договорился «Бешикташ», неожиданно появился ещё один претендент. Foot Mercato сообщает об интересе к Пепе «Трабзонспора».

По информации издания, «Трабзонспор», занимающий в данный момент седьмое место в турецкой лиге, пытается как можно быстрее завершить сделку, предложив Пепе контракт на один сезон. Переговоры ещё далеки от завершения, но бордово-синие действуют очень настойчиво.

Ранее другое французское издание, L'Equipe, сообщило, что переход Пепе в «Бешикташ» практически завершён. Вингер прошёл медицинское обследование, и оставалось обсудить последние детали договора. Судя по всему, в последнюю минуту соглашение оказалось под угрозой срыва, поскольку одна из сторон решила пересмотреть условия.

Напомним, «Арсенал» купил Пепе в 2019 году у «Лилля» за € 80 млн. Предыдущий сезон ивуарийский нападающий провёл в аренде в «Ницце».

В прошлом сезоне Пепе сыграл 28 матчей во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и одним результативным пасом.