Фабрицио Романо прокомментировал трансферную кампанию «Ливерпуля»

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо высказался относительно летней трансферной кампании «Ливерпуля».

«Среди самых выгодных подписаний этого лета хочу отметить трансфер Алексиса Мак Аллистера в «Ливерпуль».

Нелегко заменить таких ключевых игроков, как Джордан Хендерсон и Фабиньо, но у «Ливерпуля» теперь есть настоящая жемчужина в лице Доминика Собослаи, недооценённый Ватару Эндо, Райан Гравенберх, но Мак Аллистер всего за € 40 млн – это что-то невероятное.

Думаю, он игрок, который стоит больше 70–75 миллионов, но они получили его за гораздо меньшую сумму благодаря устной клаусуле в его контракте с «Брайтоном».

Трансферы Мак Аллистера, Собослаи, Эндо и Гравенберха на общую сумму 160–165 миллионов – это фантастическая работа по перестройке полузащиты. Поздравляю их, ведь это был большой вызов», — приводит слова инсайдера DeBrief podcas.