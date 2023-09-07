Стал известен список футболистов сборной России, которые летят на тренировку в Мурманск

Стало известно, кто из футболистов сборной России по футболу примет участие в открытой тренировке в Мурманске, которая состоится сегодня, 7 сентября.

Состав сборной России: Дмитрий Баринов, Сергей Волков, Данил Глебов, Максим Глушенков, Александр Головин, Георгий Джикия, Антон Зиньковский, Артём Карпукас, Михаил Кержаков, Николай Комличенко, Илья Лантратов, Руслан Литвинов, Артём Макарчук, Антон Миранчук, Иван Обляков, Илья Помазун, Матвей Сафонов, Максим Мухин, Александр Соболев, Александр Солдатенков, Фёдор Чалов, Александр Юшин.

Помимо открытой тренировки, футболисты проведут мастер-класс для детей в Белокаменке. Вместе с командой в Мурманск отправились представители тренерского штаба Виктор Онопко и Юрий Никифоров.