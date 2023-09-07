Агент Адигезалов: уверен, что Рябчук усилит «Спартак», где ему дали хорошие деньги

Агент из Молдавии Рамил Адигезалов оценил трансфер защитника Олега Рябчука из «Олимпиакоса» в московский «Спартак». По его мнению, Рябчук однозначно усилит состав московского клуба.
«Рябчук — сильный футболист. Не продукт молдавского футбола и школы. Это ребёнок эмигрантов, который там родился и прошёл молодёжные клубы, был в «Спортинге» и «Порту» молодёжных в разное время. Потом основа «Порту». Сильный футболист. Ему 25 лет, а у него больше 40 матчей за сборную.
Мнения по нему разделились. Кто-то считал, что ему нужно идти в «Спартак», кто-то нет, потому что мог расти, продолжать карьеру в Европе. Были какие-то разговоры из Франции, Англии. «Лидс» якобы хотел его. Суть в том, что конкретика была от «Спартака».
Правильно сделал, что согласился. Хороший контракт, хорошие деньги. Сам знаешь: карьера короткая. Молодец он. Уверен, что усилит «Спартак». Парень умеет играть в футбол», — приводит слова Адигезалова Legalbet.
- 7 сентября 2023
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