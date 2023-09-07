Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Ирландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Казахстан — Финляндия: текстовая онлайн-трансляция матча квалификации ЧЕ начнётся в 17:00

Казахстан — Финляндия: текстовая онлайн-трансляция матча квалификации ЧЕ начнётся в 17:00
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 5-го тура в группе H в квалификации чемпионата Европы по футболу — 2024 встретятся сборные Казахстана и Финляндии. Национальные команды будут играть на «Астана-Арене» в Астане (Казахстан). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Раду Петреску (Румыния). Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа H. 5-й тур
07 сентября 2023, четверг. 17:00 МСК
Казахстан
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Эти сборные также были в одной группе отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Тогда оба матча выиграла Финляндия (1:0 и 2:0).

Национальную команду Казахстана возглавляет россиянин Магомед Адиев, Финляндии — финн Маркку Канерва.

После четырёх сыгранных туров Финляндия и Казахстан с девятью очками лидируют в турнирной таблице группы H, но за счёт лучшей разницы мячей финны идут на первом месте. Их соперниками по группе являются Дания, Словения, Северная Ирландия и Сан-Марино.

Материалы по теме
Ключевой момент для Армении и Казахстана. Расклады в отборочных группах к ЧЕ-2024
Ключевой момент для Армении и Казахстана. Расклады в отборочных группах к ЧЕ-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android