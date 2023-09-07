Казахстан — Финляндия: текстовая онлайн-трансляция матча квалификации ЧЕ начнётся в 17:00

В матче 5-го тура в группе H в квалификации чемпионата Европы по футболу — 2024 встретятся сборные Казахстана и Финляндии. Национальные команды будут играть на «Астана-Арене» в Астане (Казахстан). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Раду Петреску (Румыния). Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Эти сборные также были в одной группе отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Тогда оба матча выиграла Финляндия (1:0 и 2:0).
Национальную команду Казахстана возглавляет россиянин Магомед Адиев, Финляндии — финн Маркку Канерва.
После четырёх сыгранных туров Финляндия и Казахстан с девятью очками лидируют в турнирной таблице группы H, но за счёт лучшей разницы мячей финны идут на первом месте. Их соперниками по группе являются Дания, Словения, Северная Ирландия и Сан-Марино.
- 7 сентября 2023
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