Ключевой момент для Армении и Казахстана. Расклады в отборочных группах к ЧЕ-2024

Клубный футбол встал на паузу (хотя «Лучшая лига мира» – нет). Ближайшие дни свои матчи будут проводить сборные. В Европе продолжается отбор к ЧЕ-2024. Некоторые команды уже близки к попаданию на турнир, а у кого-то ситуация в группе настолько сложная, что и сентябрьские матчи не дадут ответов. Давайте разбираться.

Группа А: у Шотландии даже есть право на ошибку

Группа А

В группе А уже кое-что прояснилось. Шотландия внезапно добилась четырёх побед на старте, обыграв даже испанцев в Глазго. Отрыв от Норвегии составляет восемь очков. При этом у шотландцев в эту паузу лишь один матч – 8 сентября с киприотами, которые пока не набрали ни одного очка. Тот случай, когда есть право на ошибку, но лучше приберечь его на потом. Тем более что шотландцам ещё играть на выезде с Испанией, где крайне велика вероятность поражения. Так что если сейчас победить Кипр, то потом, вероятно, хватит даже ничьих с норвежцами и грузинами для выхода из группы. Что касается испанцев, то всё ещё зависит от них – нужно просто набирать очки. Два их соперника в сентябре: Грузия на выезде (8 сентября) и Кипр дома (12 сентября). Грузии, помимо испанцев, сейчас играть с Норвегией. Но в ноябре команду Хвичи ещё ждут второй матч с Испанией и игра с Шотландией, так что шансов пробиться тут немного.

Группа В: 7 сентября состоится ключевой матч – Нидерланды против Греции

Группа В

Франция добилась четырёх побед на старте, и нет сомнений в её попадании на ЧЕ-2024. Домашняя победа над Ирландией (7 сентября) почти гарантирует выход из группы. А вот за второе место намечается борьба до последних туров. Сейчас два главных претендента – Нидерланды и Греция. Именно они и встречаются между собой 7 сентября в Эйндховене. Пока обе команды проиграли только французам. Нидерланды и вовсе были разгромлены с разницей в четыре мяча.

Полная трансляция отборочных матчей Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Группа С: Спаллетти начинает с матчей с прямыми конкурентами

Группа С

Англия тоже одержала четыре победы на старте и несётся к выходу из группы (разность мячей – 15:1). В сентябре команда Саутгейта проведёт лишь один матч – с Украиной. Основная интрига в этой группе та же самая: кто станет второй командой, вышедшей на ЧЕ-2024? Главные претенденты – Италия и Украина. Обе команды пока проиграли только англичанам. Спаллетти дебютирует в сборной матчем в Северной Македонии (9 сентября), а затем итальянцы примут как раз Украину (12 сентября). Многое решится именно тут.

Группа D: тяжёлая неделя для сборной Армении

Группа D

А здесь уже нет явного фаворита. Турция, Армения и Хорватия имеют относительно равные шансы, не всё потеряно и для Уэльса. И лишь у Латвии весьма грустная ситуация. Прежде всего, тут стоит выделить матч Турция – Армения (8 сентября) как встречу лидеров по набранным очкам. Да и с исторической (политической) точки зрения матч крайне опасный. Для армян эта неделя будет особенно сложной, потому что затем предстоит встретиться ещё и со сборной Хорватии, но уже дома (11 сентября). Сперцян утверждает, что это два самых важных матча.

Полная трансляция отборочных матчей Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Группа E: нападающий «Рубина» Даку может дебютировать в сборной

Группа E

Примерно настолько же запутанная ситуация в группе E. Лишь Фарерские острова мало на что претендуют, как можно было и ожидать изначально. Чехия и Албания находятся в более выгодном положении, но Молдавия и Польша совсем близко. Тяжелее всего придётся в ближайшие дни албанцам, которые играют сразу с двумя прямыми конкурентами – с Чехией в гостях (7 сентября) и с Польшей дома (10 сентября). Не сравнить с нагрузкой у Молдавии, которой нужно лишь сгонять на Фареры. Кстати, Даку из «Рубина» попал в заявку сборной Албании и может дебютировать на этой неделе, хотя раньше выступал за сборную Косова.

Группа F: если Австрия победит Швецию, то почти гарантирует себе попадание на ЧЕ-2024

Группа F

В этой группе чётко сформировалось понимание и по лидеру, и по второй команде, и по оставшимся сборным, которые хоть и сохранили шансы, но сильно усложнили своё положение. Австрия и Бельгия сыграли между собой вничью и рвутся к Евро-2024. Если Швеция хочет выйти из группы, то нужно обойти кого-то из двух лидеров. Уже в ближайшие дни предстоят матчи с Эстонией в гостях (9 сентября) и дома с Австрией (12 сентября). Только вот шведы даже при двух победах не догонят австрийцев.

Полная трансляция отборочных матчей Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Группа G: Черногория отстала, но вот-вот ворвётся в топ-2

Группа G

В группе G ещё не скоро кто-то себе гарантирует место на Евро-2024. Дело в том, что два лидера — Венгрия и Сербия — играют между собой (7 сентября). При этом их главный преследователь – Черногория, встречается с двумя последними командами группы – Литвой (7 сентября) и Болгарией (10 сентября), у которых пока ни одной победы в этом цикле. Так что велика вероятность, что Черногория в ближайшие дни запрыгнет в топ-2. Тем более что Сербия проводит только один матч в сентябре.

Группа H: российский тренер рубится за первый выход на Евро в истории Казахстана

Группа H

Одна из самых ровных групп по составу участников. После четырёх туров лидируют Финляндия и Казахстан, которые ещё не играли друг с другом в этом цикле. Их первая встреча состоится уже 7 сентября в Астане. У Казахстана оба сентябрьских матча – на своём поле. При победах над Финляндией и Северной Ирландией у команды Магомеда Адиева появятся отличные шансы на первый чемпионат Европы в истории. Правда, при любом результате сентябрьских матчей вся борьба ещё впереди, потому что в последних трёх группах не пять, а шесть команд и, соответственно, на два матча больше.

Группа I: Швейцария, скорее всего, останется на первом месте после сентябрьских матчей

Группа I

Швейцария лидирует и свой отрыв в сентябре, вероятно, только увеличит. Ей в ближайшие дни играть со слабейшими сборными в группе – с Косовом (9 сентября) и Андоррой (12 сентября). Исходя из того, что есть на сегодня, за вторую путёвку на Евро-2024 бьются Румыния и Израиль. Их две очные встречи ещё впереди. Причём первая состоится уже 9 сентября в Бухаресте. Если что, в сборную Израиля всё ещё не вызвали Георгия Морозова, хоть он и рассчитывает получить приглашение в ближайшем будущем.

Группа J: португальцы уже сейчас близки к ЧЕ-2024

Группа J

Тут расклад выглядит достаточно просто. Португалия пока берёт максимум очков и всерьёз претендует на первое место. Словения тоже не проигрывает и имеет отличные шансы на выход из группы. Главный преследователь – сборная Люксембурга, которую тяжело представить на чемпионате Европы. Ближайшие два матча португальцев – как раз с прямыми конкурентами: со Словакией (8 сентября) и Люксембургом (11 сентября). Победа в этих двух матчах математически не гарантирует команде Роналду попадание на Евро-2024, но, скорее всего, португальцам в таком случае будет уже нереально опуститься ниже второго места. Ну а про сенсационный выход Люксембурга на Евро говорить пока очень рано – впереди ещё целых шесть игр.