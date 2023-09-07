Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему отказался возглавить клуб из Саудовской Аравии во время работы в «Ференцвароше».

«Были принципы и понимание, что я главный тренер «Ференцвароша». У нас были цели и задачи, которые мы ставили. Поэтому у меня не было никаких сомнений в своих действиях. Другое дело, что, когда задача не решена, приходит день X и надо говорить друг другу: «Спасибо, до свидания», — сказал Черчесов в эфире «Россия 24».

В венгерском «Ференцвароше» Черчесов отработал с декабря 2021 года по июль 2023-го. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Венгрии и один раз выиграла Кубок страны. Прежде Черчесов возглавлял сборную России, с которой добрался до 1/4 финала чемпионата мира — 2018.