Барелла: Манчини и Спаллетти по-разному видят свои роли, не хочу говорить об их различиях

Полузащитник «Интера» и сборной Италии Николо Барелла поделился мнением о перестановке во главе национальной команды. Место Роберто Манчини, с которым Италия выиграла Евро-2020, занял бывший тренер «Наполи» Лучано Спаллетти.
«Каждый тренер обладает собственными качествами и старается использовать своих игроков максимально эффективно. Тренер дал нам отличные идеи, теперь дело за нами.
Они [Манчини и Спаллетти] — два человека, которые по-разному понимают свои роли, но я не хочу говорить об их различиях. Спаллетти был честен со мной, и я это ценю. Тренер [Спаллетти] всегда заставлял свои команды играть хорошо. Он с «Наполи» играл в отличный футбол, привнося отличные идеи не только в атаку, но и в линию защиты.
Роберто Манчини поверил в меня, когда я был в «Кальяри», и я могу только поблагодарить его. Мы выиграли Евро, и это всегда будет нас связывать, особенно потому, что мы показывали хороший футбол.
Это новый этап, с таким же хорошим тренером и с другими идеями. Я никогда не буду говорить, кто лучший, конечно, нам нужно время, но я видел отличную готовность всех, и мы постараемся сделать всё возможное, потому что нам нужны две победы», — приводит слова Бареллы Football Italia.
Во время паузы на игры сборных Италия проведёт два матча отборочного турнира Евро-2024: с Северной Македонией (9 сентября) и с Украиной (12 сентября). В двух первых матчах отбора Италия набрала три очка.
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.
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