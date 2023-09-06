Стало известно, кто может стать первым капитаном сборной Италии при Спаллетти

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле, а также вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма являются главными кандидатами на то, чтобы надеть капитанскую повязку сборной Италии в дебютном матче Лучано Спаллетти. Об этом сообщает Football Italia.
По информации источника, на эту роль изначально претендовал и Джованни Ди Лоренцо, являющийся капитаном в «Наполи». Однако Спаллетти считает, что такую ответственность на себя должен взять футболист, проведший наибольшее количество матчей за сборную. Иммобиле принял участие в 56 играх за национальную команду Италии. В свою очередь, Доннарумма сыграл в 54 матчах за сборную.
Напомним, 9 сентября сборная Италии сыграет с Северной Македонией в квалификации к Евро-2024. 12 сентября «Скуадра адзурра» проведёт матч со сборной Украины.
- 6 сентября 2023
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