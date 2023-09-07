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Кварацхелия: приятно, что номинирован на «Золотой мяч», но все мысли — об игре с Испанией

Кварацхелия: приятно, что номинирован на «Золотой мяч», но все мысли — об игре с Испанией
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Вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал своё включение в круг кандидатов на «Золотой мяч».

«Мне очень приятно, что я номинирован на «Золотой мяч». Но сегодня все мои мысли — только о завтрашней игре с Испанией. Я готов сыграть все 90 минут», — передаёт слова Кварацхелии корреспондент «Чемпионата» Михаил Пукшанский.

Ранее о попадании Кварацхелии в список номинантов на «Золотой мяч» высказался бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.

Матч между сборными Грузии и Испании в рамках квалификации к Евро-2024 пройдёт в пятницу, 8 сентября. Начало игры — в 19:00 мск.

В сезоне-2022/2023 Кварацхелия провёл 43 матча за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 14 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.

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