Кварацхелия: приятно, что номинирован на «Золотой мяч», но все мысли — об игре с Испанией

Вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал своё включение в круг кандидатов на «Золотой мяч».
«Мне очень приятно, что я номинирован на «Золотой мяч». Но сегодня все мои мысли — только о завтрашней игре с Испанией. Я готов сыграть все 90 минут», — передаёт слова Кварацхелии корреспондент «Чемпионата» Михаил Пукшанский.
Ранее о попадании Кварацхелии в список номинантов на «Золотой мяч» высказался бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.
Матч между сборными Грузии и Испании в рамках квалификации к Евро-2024 пройдёт в пятницу, 8 сентября. Начало игры — в 19:00 мск.
В сезоне-2022/2023 Кварацхелия провёл 43 матча за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 14 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.
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