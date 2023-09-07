Франция — Ирландия: текстовая онлайн-трансляция матча квалификации ЧЕ начнётся в 21:45

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В матче 5-го тура в группе B в квалификации чемпионата Европы по футболу — 2024 встретятся сборные Франции и Ирландии. Национальные команды будут играть на «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Урсом Шнидером (Швейцария). Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во 2-м туре отбора на Евро-2024 французы на выезде обыграли Ирландию благодаря голу защитника Бенжамена Павара. Национальную команду Франции возглавляет Дидье Дешам, Ирландии — Стивен Кенни.

После четырёх сыгранных туров Франция возглавляет группу B, набрав 12 очков из 12 возможных. Ирландия занимает третье место, имея в активе три очка. Подопечные Кенни сыграли на один матч меньше, чем французы.