В РФС рассчитывают, что арбитр Карасёв скоро получит назначение на международный матч

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что арбитр Сергей Карасёв в ближайшее время получит разрешение на судейство международных матчей.

«Мне известно, что Карасёв хорошо проявил себя на сборах УЕФА и может скоро получить назначение. Это разумный шаг! Мы уже говорили, что наши судьи не отстранялись от работы на международных соревнованиях. Их возвращение вполне реально. Это будет правильным шагом», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах. С марта 2022 года арбитры из России не получали назначений на международные матчи.