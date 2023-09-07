Серхио Рамос заявил о готовности вернуться в сборную Испании

Новичок «Севильи», защитник Серхио Рамос высказался о возможном возвращении в сборную Испании.

«Год назад я принял решение уйти из сборной. Если возникнут определённые обстоятельства, то почему бы не вернуться в национальную команду?

Для меня большая честь представлять свою страну. Если обстоятельства изменятся, то почему бы и нет?» – приводит слова Рамоса Football Espana.

Хавбек «Севильи» Гудель забивает в ворота «Жироны» в матче 4-го тура Ла Лиги-2023/2024:

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Рамос выступал за сборную Испании на протяжении 16 лет — с 2005 по 2021 год. В составе «Фурия Роха» Серхио выходил на поле 180 раз, отметившись 23 голами. С национальной командой 37-летний защитник дважды выигрывал чемпионат Европы (2008, 2012), а также один раз стал чемпионом мира (2010).

23 февраля 2023 года Рамос завершил карьеру в сборной Испании. Защитник принял такое решение после звонка нового главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте.