Серхио Рамос: «Севилья» способна выиграть трофей — Ла Лигу или даже Лигу чемпионов

Новичок «Севильи», защитник Серхио Рамос рассказал о задачах своей команды в текущем сезоне.
«У меня была возможность остаться в «ПСЖ», но возникло ощущение, что моя история в этой команде уже написана. Это не вопрос денег – дело сугубо в моих ощущениях и интуиции.
Надеюсь, что у меня, как у Ивана Ракитича и Хесуса Наваса, будет возможность вернуться домой и поднять над головой трофей. Я знаю, что это сложно, никто нам ничего не подарит, но первым делом надо поверить в успех. У нас формируется сплочённая команда.
Я верю в то, что мы способны выиграть трофей. Например, Ла Лигу или даже Лигу чемпионов», – приводит слова Рамоса Estadio Deportivo.
Напомним, 37-летний защитник вернулся в «Севилью» спустя 18 лет. После ухода Рамоса в «Реал» в 2005 году «Севилья» семь раз выигрывала Лигу Европы и один раз Суперкубок УЕФА. Также андалусийцы завоевали два Кубка и один Суперкубок Испании.
- 7 сентября 2023
-
00:42
-
00:39
-
00:35
-
00:22
-
00:19
-
00:07
- 6 сентября 2023
-
23:55
-
23:55
-
23:47
-
23:39
-
23:34
-
23:33
-
23:19
-
23:17
-
23:09
-
22:59
-
22:53
-
22:39
-
22:34
-
22:31
-
22:30
-
22:17
-
22:13
-
22:10
-
21:54
-
21:45
-
21:39
-
21:34
-
21:25
-
21:12
-
21:02
-
20:50
-
20:43
-
20:39
-
20:31