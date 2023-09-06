Серхио Рамос: «Севилья» способна выиграть трофей — Ла Лигу или даже Лигу чемпионов

Новичок «Севильи», защитник Серхио Рамос рассказал о задачах своей команды в текущем сезоне.

«У меня была возможность остаться в «ПСЖ», но возникло ощущение, что моя история в этой команде уже написана. Это не вопрос денег – дело сугубо в моих ощущениях и интуиции.

Надеюсь, что у меня, как у Ивана Ракитича и Хесуса Наваса, будет возможность вернуться домой и поднять над головой трофей. Я знаю, что это сложно, никто нам ничего не подарит, но первым делом надо поверить в успех. У нас формируется сплочённая команда.

Я верю в то, что мы способны выиграть трофей. Например, Ла Лигу или даже Лигу чемпионов», – приводит слова Рамоса Estadio Deportivo.

Напомним, 37-летний защитник вернулся в «Севилью» спустя 18 лет. После ухода Рамоса в «Реал» в 2005 году «Севилья» семь раз выигрывала Лигу Европы и один раз Суперкубок УЕФА. Также андалусийцы завоевали два Кубка и один Суперкубок Испании.