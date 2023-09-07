Франция — Ирландия: стал известен состав домашней команды

Сегодня, 7 сентября, состоится матч 5-го тура отбора к чемпионату Европы – 2024, в котором сыграют сборные Франции и Ирландии. Команды являются представителями группы B и сыграют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Матч обслужит бригада арбитров из Швейцарии во главе с Урсом Шнидером. Игра начнётся в 21:45 мск.

Стартовый состав сборной Франции: Мик Меньян, Жюль Кунде, Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Эрнандес, Тео Эрнандес, Антуан Гризманн, Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Усман Дембеле, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе.

Франция на данный момент возглавляет турнирную таблицу группы B, выиграв все четыре матча. Команда забила девять мячей и не пропустила ни одного.

Сборная Ирландии после трёх сыгранных матчей занимает третье место в группе. Команда ранее проиграла Франции со счётом 0:1, Греции со счётом 1:2 и победила сборную Гибралтара со счётом 3:0.

Гол Мбаппе в ворота сборной Греции в отборе на Евро-2024.

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.