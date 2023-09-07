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Франция — Ирландия. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Франция — Ирландия: стал известен состав домашней команды

Франция — Ирландия: стал известен состав домашней команды
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Сегодня, 7 сентября, состоится матч 5-го тура отбора к чемпионату Европы – 2024, в котором сыграют сборные Франции и Ирландии. Команды являются представителями группы B и сыграют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Матч обслужит бригада арбитров из Швейцарии во главе с Урсом Шнидером. Игра начнётся в 21:45 мск.

Стартовый состав сборной Франции: Мик Меньян, Жюль Кунде, Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Эрнандес, Тео Эрнандес, Антуан Гризманн, Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Усман Дембеле, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа B. 5-й тур
07 сентября 2023, четверг. 21:45 МСК
Франция
1-й тайм
1 : 0
Ирландия
1:0 Тчуамени – 19'    

Франция на данный момент возглавляет турнирную таблицу группы B, выиграв все четыре матча. Команда забила девять мячей и не пропустила ни одного.

Сборная Ирландии после трёх сыгранных матчей занимает третье место в группе. Команда ранее проиграла Франции со счётом 0:1, Греции со счётом 1:2 и победила сборную Гибралтара со счётом 3:0.

Гол Мбаппе в ворота сборной Греции в отборе на Евро-2024.

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

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