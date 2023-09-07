Дьяков: удивлён, что «Факел» уволил Евсеева

Бывший защитник «Динамо», «Ростова» и других клубов РПЛ Виталий Дьяков поделился мнением об отставке Вадима Евсеева с поста главного тренера «Факела».
«Не ожидаемая отставка. На что рассчитывала команда? Не думаю, что «Факел» хотел в пятёрке находиться или призовых местах. Начало сезона только, семь матчей прошло. Понятно, что команду ждёт борьба за выживание. В том сезоне Евсеев справился, и в этом году то же самое повторится, я думаю. Я удивлён, что его уволили», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, Евсеев возглавлял воронежскую команду с 1 мая 2023 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Факел» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Коллектив под руководством Евсеева победил в одном матче, сыграл вничью также в одном матче, но проиграл пять игр, четыре из которых были на старте чемпионата России по футболу.
- 7 сентября 2023
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