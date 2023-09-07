Корнаухов: «Зенит» остаётся главным претендентом на титул

Бывший футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов высказался по поводу игры санкт-петербургского «Зенита» после ухода Малкома.

«По составу это чемпионская команда. Да, ушёл Малком, Семак немного переделывает команду, была зависимость. Даже если не очень удачно складывались матчи, индивидуальное мастерство игроков атаки делало разницу. Вернулся Вендел, это один из ключевых факторов. Чуть‑чуть поменял тактику Семак, поэтому команда стала более прагматичной, организованной, сбалансированной. Дуглас, Барриос на месте, плюс набрал хорошую форму Кассьерра, стал забивать. «Зенит» остаётся главным претендентом на титул», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 14 очков в семи турах РПЛ и расположился на втором месте в турнирной таблице чемпионата. Первым идёт «Краснодар» с 17 очками.