Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Словения уверенно победила Северную Ирландию в отборе на Евро-2024

Словения уверенно победила Северную Ирландию в отборе на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура квалификации к чемпионату Европы – 2024, в группе H между собой встречались сборные Словении и Северной Ирландии. Игра проходила на стадионе «Стожице» в Любляне. Встречу обслуживала бригада итальянских арбитров во главе с Марко Гуидой. Матч закончился победой Словении со счётом 4:2.

Игра только началась, а Словения уже на третьей минуте вышла вперёд, отличился Андраж Шпорар. Ответ Северной Ирландии не заставил себя долго ждать – команда на седьмой минуте сравняла результат в матче – 1:1 (Айзек Прайс). До конца первого тайма словенцы успели забить ещё два мяча в ворота соперника, отметились Петар Стоянович и Беньямин Шешко. Второй тайм Северная Ирландия начала лучше – забила гол на 53-й минуте и сократила отставание до одного мяча – 3:2, но домашние трибуны помогли словенцам вновь сделать отрыв в два мяча – на 56-й минуте Шпорар записал на свой счёт дубль и поставил окончательную точку в матче – 4:2 победа Словении.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа H. 5-й тур
07 сентября 2023, четверг. 21:45 МСК
Словения
Окончен
4 : 2
Северная Ирландия
1:0 Шпорар – 3'     1:1 Прайс – 7'     2:1 Эванс – 17'     3:1 Шешко – 42'     3:2 Эванс – 53'     4:2 Шпорар – 56'    

После пяти проведённых игр в группе H Словения занимает второе место с десятью набранными очками. Северная Ирландия расположилась на пятом месте в турнирной таблице с тремя очками.

Обзор матча отбора на Евро-2024 Словения — Дания.

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android