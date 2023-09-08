Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хет-трик из ассистов Эриксена помог Дании разгромить Сан-Марино в квалификации ЧЕ

Хет-трик из ассистов Эриксена помог Дании разгромить Сан-Марино в квалификации ЧЕ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура квалификации чемпионата Европы — 2024 в группе H между сборными Дании и Сан-Марино. Игра проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене, Дания. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Сборная Дании обеспечила себе комфортное преимущество уже в первом тайме. На 26-й минуте отличился полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Спустя две минуты крайний защитник Йоаким Мехле увеличил преимущество до двух мячей. А на 40-й минуте форвард Йонас Винд довёл счёт до крупного. В самом конце матча, на 90+3-й минуте, нападающий датчан Юссуф Поульсен установил окончательный результат. Стоит отметить, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен отдал три результативные передачи в этом матче.

Датчане занимают второе место в своей группе с десятью очками. Сборная Сан-Марино идёт на последнем месте с нулём очков.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа H. 5-й тур
07 сентября 2023, четверг. 21:45 МСК
Дания
Окончен
4 : 0
Сан-Марино
1:0 Хёйбьерг – 26'     2:0 Мехле – 28'     3:0 Винд – 40'     4:0 Поульсен – 90+3'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android