«Торпедо» рассталось с Самсоновым и Шляковым

Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о расторжении действующих контрактов с защитниками Артёмом Самсоновым и Евгением Шляковым по обоюдному согласию сторон.

34-летний Самсонов является воспитанником клуба. Он дебютировал за молодёжный состав «Торпедо» ещё в 2005 году, а за основную команду — в 2007-м. Также защитник выступал за чёрно-белых в 2011–2013 годах и с лета 2018-го. Всего Самсонов сыграл за основной состав «Торпедо» 223 матча, в том числе 22 встречи в прошлом сезоне в РПЛ и пять в текущем турнире Первой лиги. Он также является чемпионом Европы U17 2006 года в составе сборной России.

32-летний Шляков выступал за «Торпедо» с начала года. Он сыграл за команду в восьми матчах РПЛ, одном поединке Кубка России и в текущем сезоне в семи встречах Первой лиги. Шляков также известен по выступлениям в РПЛ за «Тамбов» и «Факел» и в чемпионате Румынии за клуб УТА.