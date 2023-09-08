Степан Оганесян поделился эмоциями после дебютного гола за сборную России

Нападающий сборной России Степан Оганесян поделился эмоциями после забитого мяча и дебюта за национальную команду.
«Очень рад дебютировать за сборную России, забить первый мяч. К сожалению, сегодня не удалось выиграть, но будем стараться, чтобы в следующей игре был положительный результат», – приводит слова Оганесяна пресс-служба РФС.
Напомним, учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков.
11 сентября сборная России вновь сыграет с Египтом, а 12 сентября проведёт матч с Катаром.
Сборную России отстранили от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
- 8 сентября 2023
-
10:14
-
10:07
-
10:03
-
10:03
-
09:57
-
09:53
-
09:42
-
09:42
-
09:34
-
09:26
-
09:20
-
08:58
-
08:54
-
07:33
-
07:25
-
06:50
-
06:00
-
06:00
-
05:55
-
05:47
-
05:42
-
05:38
-
05:31
-
05:02
-
04:55
-
04:35
-
04:01
-
03:30
-
02:57
-
02:40
-
02:27
-
01:58
-
01:44
-
01:37
-
01:22