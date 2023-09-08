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Степан Оганесян поделился эмоциями после дебютного гола за сборную России

Степан Оганесян поделился эмоциями после дебютного гола за сборную России
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Нападающий сборной России Степан Оганесян поделился эмоциями после забитого мяча и дебюта за национальную команду.

«Очень рад дебютировать за сборную России, забить первый мяч. К сожалению, сегодня не удалось выиграть, но будем стараться, чтобы в следующей игре был положительный результат», – приводит слова Оганесяна пресс-служба РФС.

Напомним, учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков.

11 сентября сборная России вновь сыграет с Египтом, а 12 сентября проведёт матч с Катаром.

Сборную России отстранили от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

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