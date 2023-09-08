Экс-тренер «Спартака»: в Словении другой менталитет. Ты не контролируешь игроков в жизни

Бывший тренер словенского «Целе» Роман Пилипчук рассказал об особенностях словенского футбола. По его словам, менталитет в Словении отличается от менталитета российских футболистов.

«Не то чтобы что-то там удивило, но менталитет другой. Подход к тренировочному процессу, подготовка к игре — всё иначе. В Словении не заезжают на базу или в отель перед матчами — приезжают сразу на игру. Ты не контролируешь процесс, что футболисты едят и как ведут себя в повседневной жизни. Что мне понравилось: игроки внимательно слушают тренера и пытаются качественно выполнять все требования. Менталитет профессиональный — люди серьёзно относятся к своему делу», — сказал Роман Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.