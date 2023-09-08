Кокорин: в «Фиорентине» говорили, что я им нужен, а играть не давали

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин поделился мнением об итальянской «Фиорентине».
«Я вернулся в расположение «Фиорентины» с огромным желанием тренироваться и играть. Остаться в «Фиорентине» на сезон со стабильным местом в составе – это уже другая история, и тут не было особых иллюзий. Тема отдельного разговора.
В любом случае была задача набрать хорошую форму, как бы ни сложилась ситуация. Если честно, сам не ожидал, что всё так удачно пойдёт в плане подготовки к сезону. Не пропустил ни одной тренировки. Физика, игровые кондиции, уверенность, эмоциональный фон – в «Фиорентине» я всем был доволен как никогда. Для меня очевидно, что готов выходить и играть на этом уровне.
Хочу отметить отношение тренерского штаба и всей команды, болельщиков. В этот приезд мнение обо мне изменилось. В мою сторону пошел позитив. В клубе отмечали, что я в порядке, поддерживали. За это время «Фиорентина» получила на меня два запроса, в клубе их отклонили и ответили, что «Кокорин нам нужен». При этом играть особо не давали. Двоякая такая ситуация… Но теперь это дело прошлое. Я поблагодарил «Фиорентину» и повторю, что мы очень хорошо поработали летом», — сказал Кокорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Напомним, 5 сентября «Фиорентина» объявила о том, что Кокорин перейдёт в «Арис». В прошлом сезоне россиянин выступал за кипрский клуб и стал по итогам сезона лучшим бомбардиром команды.
- 8 сентября 2023
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