Экс-тренер «Спартака» Пилипчук высказался о девятом месте команды в РПЛ и работе Абаскаля
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Бывший тренер московского «Спартака» и словенского «Целе» Роман Пилипчук поделился мнением о работе главного тренера красно-белых испанца Гильермо Абаскаля.
«Чтобы анализировать, нужно находиться внутри коллектива и понимать, что происходит. Есть нюансы. Мы же не знаем, почему Литвинов не играет с первых минут. Может быть, Абаскаль считает, что Руслан будет полезен в конце игры. Наверное, есть тренерские задумки, которые он видит. Я не могу судить о том, как работает коллега, не понимая, как идёт тренировочный процесс, что происходит внутри команды. Раз «Спартак» на девятом месте, значит, где-то Абаскаль ошибается. Но не совершает ошибки тот, кто ничего не делает», – сказал Пилипчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
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