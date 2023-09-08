Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Словакия — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Спартака» Пилипчук высказался о девятом месте команды в РПЛ и работе Абаскаля

Экс-тренер «Спартака» Пилипчук высказался о девятом месте команды в РПЛ и работе Абаскаля
Роман Пилипчук
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер московского «Спартака» и словенского «Целе» Роман Пилипчук поделился мнением о работе главного тренера красно-белых испанца Гильермо Абаскаля.

«Чтобы анализировать, нужно находиться внутри коллектива и понимать, что происходит. Есть нюансы. Мы же не знаем, почему Литвинов не играет с первых минут. Может быть, Абаскаль считает, что Руслан будет полезен в конце игры. Наверное, есть тренерские задумки, которые он видит. Я не могу судить о том, как работает коллега, не понимая, как идёт тренировочный процесс, что происходит внутри команды. Раз «Спартак» на девятом месте, значит, где-то Абаскаль ошибается. Но не совершает ошибки тот, кто ничего не делает», – сказал Пилипчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«За один год в «Спартаке» я познал и радость, и горе». Куда пропал Роман Пилипчук
Эксклюзив
«За один год в «Спартаке» я познал и радость, и горе». Куда пропал Роман Пилипчук
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android