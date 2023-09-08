Смертин: изоляция России будет долгой, мы сейчас просто теряем поколение

Бывший полузащитник лондонского «Челси» и сборной России Алексей Смертин предположил, что изоляция отечественного спорта продлится ещё долго. При этом он отрицательно относится к возможному переходу в Азию, где, по его мнению, мало достойных соперников для России.

«Думаю, изоляция российского футбола будет продолжаться долго. Если не ошибаюсь, нас в фехтовании допустили, но в футболе у нас полная изоляция. Тем не менее два направления у нас открыты, а одним из них занимаюсь я — это образовательная тема, просто у нас академия у РФС. И ещё есть направление устойчивого развития и социальной ответственности в области футбола. Эти два направления не закрыты от УЕФА и ФИФА.

Изоляция будет долгой. Моё мнение, что мы сейчас просто теряем поколение. Теряем поколение определённых футболистов, но они другими категориями рассуждают. Госкорпорации финансируют футбол, и это будет продолжаться. Мы будем вариться в собственном соку.

Переход в Азию? А сколько вы знаете азиатских стран, которые хорошо играют в футбол? Хотя бы сносно? Корея, Япония, Австралия, но это три страны, которые никогда не захотят с нами играть. Играть, например, с Таиландом, при всём уважении, — это не то, не соперник. А ещё эти перелёты», — приводит слова Смертина Legalbet.