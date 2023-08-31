«Нас убрали в сторону. Спорт вне политики? Всё наоборот!» Овечкин — об отстранении России

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался об отстранении сборных России от международных соревнований и заявил, что продолжает мечтать о золотой медали Олимпиады.
«Олимпийская медаль — одна из главных целей моей жизни, была и будет. Некоторые ребята, которые мечтали об Олимпиаде, на ней даже ни разу не были из-за всей этой ситуации. И допинговая, и та, которая сейчас происходит. Нас просто убрали в сторону и не дают играть. Хотя говорят, что спорт вне политики, но оказалось, что всё наоборот.
Конечно, обидно и за себя, и за людей, которые болеют, переживают и хотят видеть нас на Олимпийских играх. А в 2018 году не сошлась НХЛ с Олимпийским комитетом. Это всё деньги. Им на нас пофиг. Самое главное, чтобы они получили какие-то проценты. Хотя нам сказали, что мы 100% едем, но за месяц объявили, что нет договорённости», — сказал Овечкин в шоу «Команда» на KION.
За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.
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