Стало известно имя нового капитана сборной Германии
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик выбрал полузащитника «Барселоны» Илкая Гюндогана новым капитаном немецкой национальной команды.
«Я решил отдать капитанскую повязку Илкаю, и вместе с Йозуа Киммихом он образует новый лидерский дуэт», — приводит слова 58-летнего немецкого специалиста журналист Керри Хау на своей странице в «Твиттере».
Немецкой сборной предстоит сыграть два товарищеских матча — со сборной Японии (9 сентября) и Францией (12 сентября).
Напомним, в последних пяти товарищеских матчах сборная Германии добилась только одной победы — над Перу (2:0) в марте этого года. Сборным Бельгии, Польши и Колумбии подопечные Флика проиграли, а с украинцами сыграли вничью со счётом 3:3.
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