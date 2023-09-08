Андреа Сончин — новый тренер женской сборной Италии

Бывший тренер молодёжной команды «Венеция» Андреа Сончин стал новым тренером женской сборной Италии по футболу.
«Мы приветствуем Андреа Сончина во главе женской сборной, его любовь к синей футболке, его техническая подготовка и его большой энтузиазм представляют собой решающие элементы для начала нового маршрута. Нас ждёт по-настоящему сложная группа в Лиге наций, но наша цель – заложить основы сборной будущего с прицелом на квалификации чемпионатов Европы и мира. В дополнение к этому мы вскоре запустим важный проект развития базы, который будет способствовать возобновлению роста итальянского женского футбола и на который Федерация выделит значительный вклад», – приводит слова президента итальянской федерации футбола Габриэле Гравины официальный сайт FIGC.
Нового главного тренера представят в понедельник, 18 сентября, в Коверчано вместе с новым составом женской сборной Италии. На церемонии будет присутствовать президент федерации Гравина.
Первый матч сборная Италии под руководством нового тренера проведёт уже 22 сентября с Швейцарией в рамках Лиги наций.
- 8 сентября 2023
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