Игонин: в «Зените» Изидору нужно доказывать. Он не тот, кто сразу может начать в старте

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал возможный переход французского нападающего Вильсона Изидора из московского «Локомотива».

«В клубе всегда хотят улучшений. «Зенит» тут не исключение. В линии атаки нужна конкуренция. Даже по количеству у нас недобор игроков, не говоря о качестве. Если фамилия Изидора звучит, то это не единственный вариант, который есть у «Зенита».

Не думаю, что по результатам, которые были у Изидора в «Локомотиве», будет прямая конкуренция с кем-то в «Зените». Это не игрок, который сразу может начать в стартовом составе после перехода. Ему надо будет доказывать. Но не думаю, что он цель номер один для клуба», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.