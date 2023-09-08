Дмитрий Скопинцев: горд защищать честь страны на футбольном поле

Защитник московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Скопинцев рассказал, с каким настроем игроки национальной команды готовятся к предстоящим матчам.

«Каждый из нас, в том числе я — горд защищать честь страны на футбольном поле. Мы здесь собрались и должны делать работу. Мы должны отыграть матч и его выиграть», — передаёт слова Скопинцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, вчера, 7 сентября, национальная команда России провела товарищеский матч со сборной Египта U23 (олимпийской сборной). Игра завершилась с ничейным счётом 1:1.11 сентября сборная России вновь сыграет с Египтом, а 12 сентября проведёт матч с командой Катара.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Скопинцев провёл семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.