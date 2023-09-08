Дмитрий Скопинцев: горд защищать честь страны на футбольном поле

Защитник московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Скопинцев рассказал, с каким настроем игроки национальной команды готовятся к предстоящим матчам.
«Каждый из нас, в том числе я — горд защищать честь страны на футбольном поле. Мы здесь собрались и должны делать работу. Мы должны отыграть матч и его выиграть», — передаёт слова Скопинцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, вчера, 7 сентября, национальная команда России провела товарищеский матч со сборной Египта U23 (олимпийской сборной). Игра завершилась с ничейным счётом 1:1.11 сентября сборная России вновь сыграет с Египтом, а 12 сентября проведёт матч с командой Катара.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Скопинцев провёл семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.
- 8 сентября 2023
-
19:30
-
19:24
-
19:22
-
19:22
-
19:20
-
19:17
-
19:15
-
19:12
-
19:12
-
19:06
-
19:01
-
19:01
-
18:58
-
18:56
-
18:55
-
18:53
-
18:48
-
18:46
-
18:45
-
18:44
-
18:42
-
18:36
-
18:35
-
18:34
-
18:31
-
18:31
-
18:30
-
18:26
-
18:23
-
18:23
-
18:21
-
18:10
-
18:00
-
18:00
-
17:59