18 футболистов дебютировали за сборную России в матче с олимпийской командой Египта

Сразу 18 футболистов дебютировали за национальную команду России в товарищеском матче с олимпийской командой Египта.

Встреча проходила на стадионе «Суэц» в Египте и завершилась со счётом 1:1. Единственный гол за сборную России забил Степан Оганесян.

Напомним, учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков.

11 сентября сборная России вновь сыграет с Египтом, а 12 сентября проведёт матч с Катаром.

Сборную России отстранили от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.