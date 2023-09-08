18 футболистов дебютировали за сборную России в матче с олимпийской командой Египта
Поделиться
Сразу 18 футболистов дебютировали за национальную команду России в товарищеском матче с олимпийской командой Египта.
Встреча проходила на стадионе «Суэц» в Египте и завершилась со счётом 1:1. Единственный гол за сборную России забил Степан Оганесян.
Напомним, учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков.
11 сентября сборная России вновь сыграет с Египтом, а 12 сентября проведёт матч с Катаром.
Сборную России отстранили от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Комментарии
- 8 сентября 2023
-
02:27
-
01:58
-
01:44
-
01:37
-
01:22
-
00:50
-
00:45
-
00:39
-
00:34
-
00:31
-
00:23
-
00:15
-
00:11
- 7 сентября 2023
-
23:59
-
23:55
-
23:47
-
23:45
-
23:43
-
23:37
-
23:34
-
23:29
-
23:22
-
23:10
-
23:04
-
22:59
-
22:45
-
22:43
-
22:40
-
22:36
-
22:27
-
22:17
-
22:11
-
22:10
-
22:09
-
22:05
Партнерский контент