Главный тренер ЦСКА Федотов прокомментировал гол Заболотного «Зениту»
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о голе нападающего Антона Заболотного в ворота «Зенита» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась вничью — 1:1.
«Обращали ли внимание футболистов, что можно так подловить соперника? Мы на этом как раз и настаиваем – прессинг на каждом участке поля должен быть агрессивным. Когда команда хочет забрать мяч, она должна использовать все возможности. Кто-то пытается выходить из-под давления за счёт короткого и среднего паса, чтобы сохранить мяч и таким образом вывести его со своей половины. Тут действительно присутствует определённый риск, и глупо не пытаться это использовать. В матче с «Зенитом» нам это удалось», — приводит слова Федотова Bobsoccer.
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