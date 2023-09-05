«Розыгрыши через вратаря — сумасшедший риск». Бубнов — о голе ЦСКА в ворота «Зенита»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 7-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит» (1:1).

«Что касается «привоза» Кержакова, то я уже много раз говорил: хватит заниматься этим идиотизмом! Эти розыгрыши через вратаря — сумасшедший риск, и из-за этого было забито уже много мячей. Мы этой ерунде научились у европейцев. Не понимаю, зачем это нужно. Тренируйте лучше точные выносы, чтобы форварды впереди цеплялись. Где тут логика? Вы начинаете разыгрывать, вас прессингуют, и вы выносите мяч вперёд. Но под давлением вы точную передачу не сделаете. Так почему не выбивать сразу, когда вы не в цейтноте? Это откровенно порочная практика, абсолютная авантюра.

Вероятно, многие будут винить во всем Кержакова. Но виноват здесь и Алип, который подставил вратаря очень плохой передачей практически в створ ворот! Он загнал Кержакова в безвыходное положение. Тому пришлось концентрироваться на мяче, он не мог толком оценить ситуацию. Если бы оценил, то просто выбил бы мяч и напихал Алипу за эту подставу. В общем, здесь череда ошибок, которая произошла из-за этой странной системы игры, из-за этих дурацких розыгрышей. Ну, а Заболотный молодец!» — приводит слова Бубнова Sportbox.