Греческий «Арис» объявил о переходе Магомеда-Шапи Сулейманова на правах аренды

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов перешёл в греческий «Арис» из «Краснодара» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт «Ариса».

Отмечается, что срок арендного соглашения рассчитан до завершения сезона-2023/2024. Сделка включает опцию возможного выкупа греческим клубом прав на футболиста по итогам аренды.

«Рад приехать в «Арис». Это новый вызов в моей карьере, и я сделаю всё, чтобы помочь своей новой команде.

Я разговаривал об «Арисе» с тренером в Краснодаре. Он сказал мне, что «Арис» входит в число топ-клубов Греции с очень ярыми болельщиками, которые заполняют стадион на каждом матче и страстно поддерживают свою команду», — сказал Сулейманов.

В текущем сезоне 23-летний Сулейманов провёл за «Краснодар» две игры.