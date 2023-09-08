Греческий «Арис» объявил о переходе Магомеда-Шапи Сулейманова на правах аренды
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Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов перешёл в греческий «Арис» из «Краснодара» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт «Ариса».
Отмечается, что срок арендного соглашения рассчитан до завершения сезона-2023/2024. Сделка включает опцию возможного выкупа греческим клубом прав на футболиста по итогам аренды.
«Рад приехать в «Арис». Это новый вызов в моей карьере, и я сделаю всё, чтобы помочь своей новой команде.
Я разговаривал об «Арисе» с тренером в Краснодаре. Он сказал мне, что «Арис» входит в число топ-клубов Греции с очень ярыми болельщиками, которые заполняют стадион на каждом матче и страстно поддерживают свою команду», — сказал Сулейманов.
В текущем сезоне 23-летний Сулейманов провёл за «Краснодар» две игры.
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