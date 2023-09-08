Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Словакия — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Греческий «Арис» объявил о переходе Магомеда-Шапи Сулейманова на правах аренды

Греческий «Арис» объявил о переходе Магомеда-Шапи Сулейманова на правах аренды
Комментарии

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов перешёл в греческий «Арис» из «Краснодара» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт «Ариса».

Отмечается, что срок арендного соглашения рассчитан до завершения сезона-2023/2024. Сделка включает опцию возможного выкупа греческим клубом прав на футболиста по итогам аренды.

«Рад приехать в «Арис». Это новый вызов в моей карьере, и я сделаю всё, чтобы помочь своей новой команде.

Я разговаривал об «Арисе» с тренером в Краснодаре. Он сказал мне, что «Арис» входит в число топ-клубов Греции с очень ярыми болельщиками, которые заполняют стадион на каждом матче и страстно поддерживают свою команду», — сказал Сулейманов.

В текущем сезоне 23-летний Сулейманов провёл за «Краснодар» две игры.

Материалы по теме
Защитник Егор Сорокин перешёл из «Краснодара» в «Рубин»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android