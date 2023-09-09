Мартино не ожидает возвращения Месси в «Интер Майами» до игры с Боливией

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино сказал, что не рассчитывает на досрочное возвращение нападающего Лионеля Месси в состав клуба из сборной Аргентины.

В ночь с 7 на 8 сентября по московскому времени действующие чемпионы мира победили в рамках отбора на ЧМ-2026 Эквадор (1:0). Месси забил единственный гол, но был заменён по ходу матча. В связи с этим возникли предположения, что форвард получил микротравму и из-за этого не поедет на гостевой отборочный матч с Боливией, который пройдёт 12 сентября.

«Это не выглядит чем-то серьёзным. Просто у него были некоторые симптомы усталости. По крайней мере такой информацией мы располагаем. Возможно, по ходу дня мы узнаем больше.

Я бы не рискнул говорить в данный момент, что он не поедет в Ла-Пас. Просто ещё рано. Но я не могу себе такое представить, если у него будет шанс сыграть с Боливией», — приводит слова Мартино ESPN.

Чемпионат МЛС не прерывается на игры сборных, поэтому «Интер Майами» 10 сентября в 2:30 мск сыграет с клубом «Спортинг Канзас-Сити» без Месси и ещё некоторых футболистов.

«Мы знаем, что это происходит во всех командах. Есть игроки, которые играют больше, есть те, кто выходит на поле меньше, и они могут извлечь выгоду из таких ситуаций. Мы знали об отсутствующих, и последние дней 20 представляли себе, что окажемся в такой ситуации, это не стало сюрпризом», — добавил Мартино.

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