Месси отреагировал на первую победу сборной Аргентины в квалификации ЧМ-2026

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал результат матча квалификации чемпионата мира — 2026 с национальной командой Эквадора.
«Мы знаем, что нас ждут сложные игры в квалификации. В Эквадоре очень хорошие игроки, они знают, что делают, и очень хороши физически. Это была очень тяжёлая игра. Я немного устал, но чувствую себя хорошо. Недавно мы стали чемпионами мира, но мы должны продолжать бороться и готовиться к следующему ЧМ. Все хотят победить Аргентину, а теперь, когда мы стали чемпионами, ещё больше», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины.
Напомним, в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль Антонио Веспучио Либерти» завершился матч 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке между Аргентиной и Эквадором. Действующие чемпионы мира одержали победу со счётом 1:0.
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