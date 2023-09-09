Эменике: перед переходом в «Спартак» оказался в стамбульской тюрьме ни за что

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал, что перед переходом в российский клуб оказался в стамбульской тюрьме.
«Нельзя говорить, что один клуб важнее других, но для меня действительно важен «Спартак». Если меня о чём-то спрашивают, то я всегда готов помочь. Тем более «Спартак» помог мне в непростой ситуации. Ведь перед переездом в Москву я провёл три-четыре дня в стамбульской тюрьме. Оказался там ни за что», — сказал Эменике в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Напомним, Эменике перешёл в «Спартак» в 2011 году из турецкого «Фенербахче». Красно-белые заплатили за нигерийца примерно € 10 млн. В составе российской команды Эммануэль стал серебряным призёром чемпионата страны. За «Спартак» форвард выступал до 2013 года, после чего вернулся в «Фенербахче».
- 9 сентября 2023
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