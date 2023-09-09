Азербайджан — Бельгия: текстовая онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024 начнётся в 16:00

В матче 5-го тура группы F отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встретятся сборные Азербайджана и Бельгии. Команды будут играть на стадионе «Далга Арена» в Баку (Азербайджан). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Ненадом Минаковичем (Сербия). Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Соперники ранее встречались в матчах квалификации к Евро-2012. В первой игре Бельгия разгромила Азербайджан со счётом 4:1, а во второй команды сыграли вничью — 1:1.

Группу F возглавляет сборная Австрии. Команда набрала 10 очков после четырёх матчей. Бельгия занимает второе место, заработав семь очков после трёх игр. Азербайджан (1) находится на последней, пятой строчке, сыграв три матча.