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Неймар: я побил рекорд Пеле, но это не значит, что я лучше него

Неймар: я побил рекорд Пеле, но это не значит, что я лучше него
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Бразильский нападающий Неймар, ставший автором дубля в ворота сборной Боливии (5:1), прокомментировал историческое достижение. Забив 78-й и 79-й голы за национальную команду Бразилии, 31-летний форвард таким образом превзошёл рекорд Пеле и стал лучшим бомбардиром в истории «селесао».

«Я очень рад, у меня просто нет слов. Я никогда не предполагал, что это произойдёт и я побью рекорд Пеле. Это ни в коем случае не означает, что я лучше него, но я всегда хотел вписать своё имя в историю бразильского футбола, и сегодня мне это удалось», – приводит слова Неймара L’Equipe.

Отметим, что Неймар провёл 125-й матч за сборную, и его средний показатель достиг 0,62 гола за игру, что ниже, чем у Пеле (0,84), который надевал жёлтую футболку 91 раз с 1958 по 1971 год.

После финального свистка матча 1-го тура квалификации чемпионата мира – 2026 с Боливией президент бразильской федерации Эднальдо Родригес подарил Неймару футболку с номером 79, а также памятную доску, посвящённую рекорду игрока.

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