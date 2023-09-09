Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Азербайджан — Бельгия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар превзошёл Пеле, став лучшим бомбардиром сборной Бразилии в истории

Неймар превзошёл Пеле, став лучшим бомбардиром сборной Бразилии в истории
Комментарии

Сборная Бразилии в рамках первого тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года на своём поле принимает сборную Уругвая. На момент написания новости в игре заканчивается второй тайм, идёт 78-я минута. Хозяева ведут со счётом 4:0. Четвёртый гол в составе пентакампеонов на 61-й минуте матча в своё актив записал Неймар. Это его 78-й гол в составе национальной команды.

Таким образом, бразильский нападающий превзошёл легенду футбола Пеле, обогнав его в списке бомбардиров сборной своей страны. У великого Пеле — 77 забитых голов.

По ходу матча у бразильцев сегодня также отличился Родриго, записавший в свой актив два забитых мяча. Ещё один гол провёл Рафинья.

Отметим, Неймар летом этого года покинул состав «ПСЖ» и перешёл в «Аль-Хиляль».

Материалы по теме
Неймар зажжёт в «Аль-Хиляле»! Малкому хорошо, а Роналду и Бензема — плохо
Неймар зажжёт в «Аль-Хиляле»! Малкому хорошо, а Роналду и Бензема — плохо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android