Неймар превзошёл Пеле, став лучшим бомбардиром сборной Бразилии в истории

Сборная Бразилии в рамках первого тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года на своём поле принимает сборную Уругвая. На момент написания новости в игре заканчивается второй тайм, идёт 78-я минута. Хозяева ведут со счётом 4:0. Четвёртый гол в составе пентакампеонов на 61-й минуте матча в своё актив записал Неймар. Это его 78-й гол в составе национальной команды.

Таким образом, бразильский нападающий превзошёл легенду футбола Пеле, обогнав его в списке бомбардиров сборной своей страны. У великого Пеле — 77 забитых голов.

По ходу матча у бразильцев сегодня также отличился Родриго, записавший в свой актив два забитых мяча. Ещё один гол провёл Рафинья.

Отметим, Неймар летом этого года покинул состав «ПСЖ» и перешёл в «Аль-Хиляль».