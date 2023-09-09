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Азербайджан — Бельгия: гол Карраско вывел гостей вперёд

Азербайджан — Бельгия: гол Карраско вывел гостей вперёд
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В эти минуты проходит матч 5-го тура группы F отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года между национальными командами Азербайджана и Бельгии. Встреча проводится на стадионе «Далга Арена» в Баку. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Ненадом Минаковичем из Сербии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа F. 5-й тур
09 сентября 2023, суббота. 16:00 МСК
Азербайджан
1-й тайм
0 : 1
Бельгия
0:1 Карраско – 38'    

На 38-й минуте бельгийцы открыли счёт. Забитым мячом отметился полузащитник Янник Карраско. Лукаку навязал борьбу на чужой половине поля, Бакайоко продвинулся вперёд и пробил с радиуса штрафной. Мяч попал в ногу Карраско и влетел в нижний угол ворот — 1:0.

Группу F возглавляет сборная Австрии. Команда набрала 10 очков после четырёх матчей. Бельгия занимает второе место, заработав семь очков после трёх игр. Азербайджан (1) находится на последней, пятой строчке, сыграв три матча.

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