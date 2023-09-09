Азербайджан — Бельгия: гол Карраско вывел гостей вперёд

В эти минуты проходит матч 5-го тура группы F отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года между национальными командами Азербайджана и Бельгии. Встреча проводится на стадионе «Далга Арена» в Баку. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Ненадом Минаковичем из Сербии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 38-й минуте бельгийцы открыли счёт. Забитым мячом отметился полузащитник Янник Карраско. Лукаку навязал борьбу на чужой половине поля, Бакайоко продвинулся вперёд и пробил с радиуса штрафной. Мяч попал в ногу Карраско и влетел в нижний угол ворот — 1:0.

Группу F возглавляет сборная Австрии. Команда набрала 10 очков после четырёх матчей. Бельгия занимает второе место, заработав семь очков после трёх игр. Азербайджан (1) находится на последней, пятой строчке, сыграв три матча.