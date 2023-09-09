Камоцци: Каррера вернулся в Россию, он мог бы заменить Абаскаля в «Спартаке»

Франко Камоцци, экс-помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на возвращение Массимо Карреры в Россию.

«Да, Каррера вернулся в Россию, теперь он может посещать эту страну. Стоит ли и нужно ему работать в России? Это его личные дела, о которых не хочется говорить. Технически он мог бы сейчас заменить Абаскаля», — приводит слова Камоцци Metaratings.

Напомним, итальянский специалист возглавлял «Спартак» на протяжении двух лет (с 2016 по 2018 год), выиграв с московской командой Российскую Премьер-Лигу и Суперкубок России. После ухода Карреры из «Спартака» команда завоевала лишь один трофей (Кубок России в сезоне-2021/2022). Ранее итальянец заявил, что красно-белые могут на равных бороться с «Зенитом» за победу в чемпионате страны.