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Каррера: «Спартак» может на равных бороться с «Зенитом»

Каррера: «Спартак» может на равных бороться с «Зенитом»
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Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что считает клуб равным соперником санкт-петербургскому «Зениту».

«Думаю, что «Спартак» может на равных бороться с «Зенитом», но порой в футболе есть непредсказуемые моменты, и нельзя предугадать, кто будет победителем на бумаге в том или ином матче. Думаю, если «Спартак» будет играть как в первых матчах сезона, то шансы в играх с «Зенитом» есть. Команда сильная, тренер хороший, поэтому, безусловно, спартаковцы могут навязывать борьбу.

Почему «Спартак» не может прервать серию чемпионств петербуржцев? Надо отдать должное «Зениту». Они хорошо работали с трансферами. Видимо, где-то сине-бело-голубые больше постарались и лучше себя проявили», — приводит слова Карреры «Матч ТВ».

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