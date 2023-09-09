Легенды «Спартака» обыграли сборную мира в матче памяти Цымбаларя

Сегодня, 9 сентября, состоялся матч памяти Ильи Цымбаларя. Игра проходила на домашней арене «Спартака» «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча началась в 19:00 мск. Место на тренерском мостике «Спартака» заняли Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборную мира возглавил Массимо Каррера. Илья Цымбаларь — шестикратный чемпион России в составе «Спартака». Он ушёл из жизни 28 декабря 2013 года в возрасте 44 лет.

Легенды «Спартака» победили сборную мира со счётом 2:1. В составе красно-белых голами отметились защитник Андрей Ещенко и нападающий Роман Павлюченко. За сборную мира единственный мяч забил бывший игрок московского «Динамо» Максим Ромащенко.

Отметим, что Олег Цымбаларь, сын легенды красно-белых, выводил «Спартак» на поле с капитанской повязкой.