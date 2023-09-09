Иван Ракитич — о Нойере: этому парню было невозможно забить

Хорватский полузащитник «Севильи» Иван Ракитич поделился мнением о вратаре «Баварии» и сборной Германии Мануэле Нойере.
«Я много раз говорил своим друзьям о нём, когда приехал играть за «Шальке». На тот момент он только что отыграл последние три месяца предыдущего сезона и внешне был немного похож на меня. Каждую неделю он становился лучше, именно поэтому он является одним из лучших вратарей в истории футбола. Было невероятно наблюдать, как он прогрессирует. Этому парню было невозможно забить, так как он был повсюду и у него были такие длинные руки и ноги. Я очень доволен его карьерой, он до сих пор является моим большим другом. Мы много общаемся», — приводит слова Ракитича Four Four Two.
Напомним, Ракитич и Нойер вместе играли в «Шальке» с 2007 по 2011 год.
- 9 сентября 2023
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