Иван Ракитич — о Нойере: этому парню было невозможно забить

Хорватский полузащитник «Севильи» Иван Ракитич поделился мнением о вратаре «Баварии» и сборной Германии Мануэле Нойере.

«Я много раз говорил своим друзьям о нём, когда приехал играть за «Шальке». На тот момент он только что отыграл последние три месяца предыдущего сезона и внешне был немного похож на меня. Каждую неделю он становился лучше, именно поэтому он является одним из лучших вратарей в истории футбола. Было невероятно наблюдать, как он прогрессирует. Этому парню было невозможно забить, так как он был повсюду и у него были такие длинные руки и ноги. Я очень доволен его карьерой, он до сих пор является моим большим другом. Мы много общаемся», — приводит слова Ракитича Four Four Two.

Напомним, Ракитич и Нойер вместе играли в «Шальке» с 2007 по 2011 год.