Главный тренер «Баварии» Тухель рассказал о ходе восстановления Нойера

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о состоянии голкипера команды Мануэля Нойера, отметив, что в клубе ожидают, вратарь вернётся к тренировкам в общей группе раньше, чем предполагалось ранее.

«Операция дала положительный эффект. Мы ожидаем, что он вернётся к командным тренировкам раньше, чем предполагалось. То, что я увидел в исполнении Ману за последние несколько дней, было впечатляющим. Мы надеемся, что он сможет вернуться к тренировкам в ближайшие несколько недель», — приводит слова Тухеля пресс-служба «Баварии» в официальном «твиттере» клуба.

Ранее сообщалось, что «Бавария» ищет ещё одного голкипера, пока Нойер восстанавливается после травмы, полученной ещё в декабре прошлого года.